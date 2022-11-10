Привет!
Я графический и веб-дизайнер из Ростова-на-Дону.
Дизайном занимаюсь с 2014 года. Имею значительный опыт в создании визуальной части брендинга (фирменный стиль, логотип, упаковка), создании любой полиграфической и рекламной продукции. С недавнего времени занимаюсь web-дизайном. На weblancer я недавно, фриланс для меня - не основная форма работы.
В каждом своем проекте я решаю задачи продукта: создаю выделяющийся образ, передаю ассоциации и качества, повышаю узнаваемость и доверие к нему. Все это я стараюсь сделать оригинально и с уместной долей креатива.
Любой создаваемый элемент и отдельный носитель я всегда встраиваю в общую дизайн-систему бренда (существующую или будущую).
Кроме того, для меня каждый проект — это возможность сделать мир более красивым и гармоничным. Поэтому свою работу я всегда делаю с максимальной отдачей.
Всегда на связи:
Портфолио
- Логотип для интернет-ресурса Homeoutsнет просмотров
- Логотип для стрит-фуд бара The Donerнет просмотров
- Редизайн логотипа строительной компании АЛЬТИУС ПРнет просмотров
- Логотип для студии интерьерного дизайна Cosmosнет просмотров