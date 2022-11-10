Функциональный и эстетичный дизайн

Привет!

Я графический и веб-дизайнер из Ростова-на-Дону.

Дизайном занимаюсь с 2014 года. Имею значительный опыт в создании визуальной части брендинга (фирменный стиль, логотип, упаковка), создании любой полиграфической и рекламной продукции. С недавнего времени занимаюсь web-дизайном. На weblancer я недавно, фриланс для меня - не основная форма работы.

В каждом своем проекте я решаю задачи продукта: создаю выделяющийся образ, передаю ассоциации и качества, повышаю узнаваемость и доверие к нему. Все это я стараюсь сделать оригинально и с уместной долей креатива.

Любой создаваемый элемент и отдельный носитель я всегда встраиваю в общую дизайн-систему бренда (существующую или будущую).

Кроме того, для меня каждый проект — это возможность сделать мир более красивым и гармоничным. Поэтому свою работу я всегда делаю с максимальной отдачей.

Всегда на связи:

https://t.me/mike_v_p

[email protected]