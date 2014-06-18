mikeand

Михаил mikeand

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-сайты. Веб-программирование. Мобильные приложения

Веб-сайты "под ключ" - от 100$

Веб-программирование (что-то переделать / доделать, парсеры) - от 10$

Мобильные приложения (Android только) - от 50$

Рерайт - договорная (от объёма)

Знаком с Wordpress, Joomla, SimplaCMS, OpenCart.

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С уважением, Михаил

WordPressOpenCartAndroidJoomla
Отзывы заказчиков
kventin1
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
2 балла
10 лет назад
Внести правки в сайт
Не рекомендую данного исполнителя. Взялся за проект написал что сделает за два часа и пропал, на связь не выходит. Прошло 9 часов, к работе даже не приступал. Очень подвел, мне надо было быстро сделать, только потерял время впустую. Делайте выводы.
contextual
Илья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Добавить в админке OpenCart дополнительную графу
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
6 баллов
10 лет назад
Заполнить, доработать пару разделов на Вордпресс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
2 балла
10 лет назад
Поправить превью и подписку на сайте под WP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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