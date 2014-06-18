Веб-сайты. Веб-программирование. Мобильные приложения
Веб-сайты "под ключ" - от 100$
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Рерайт - договорная (от объёма)
Знаком с Wordpress, Joomla, SimplaCMS, OpenCart.
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С уважением, Михаил
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Отзывы заказчиков
$15
2 балла
10 лет назад
Не рекомендую данного исполнителя. Взялся за проект написал что сделает за два часа и пропал, на связь не выходит. Прошло 9 часов, к работе даже не приступал. Очень подвел, мне надо было быстро сделать, только потерял время впустую. Делайте выводы.
$15
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
6 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
2 балла
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $10
от 1 дня
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HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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от $10
от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 1 дня
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Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга