Не рекомендую данного исполнителя. Взялся за проект написал что сделает за два часа и пропал, на связь не выходит. Прошло 9 часов, к работе даже не приступал. Очень подвел, мне надо было быстро сделать, только потерял время впустую. Делайте выводы.