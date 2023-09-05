mikedobrica

Бизнес консультант

Коллеги, если у вас проблема с операционкой, она съедает все ваши силы, у вас не остаётся времени для развития бизнеса, приходите ко мне на касдев.

Проведём диагностику формализуем проблемы и решения, наметим вехи по выходу из данной ситуации

Эксперт в процессном управлении, описании и автоматизации процессов, внедрения и интеграции. Имею богатый опыт в проектах полного цикла, от идеи до реализации, от продоуктов до внедрения IT систем.

Решаю задачи бизнеса:

1. Внедрение и отладка процессного подхода, реинжиниринг бизнес-процессов;

2. Формирование стратегии/финмодели/концепций;

3. Обучение/коммуникация (от топ-менеджеров, разработки, маркетинга до исполнителей бизнес-процессов).

Мои кейсы для бизнеса: https://star-kilogram-33d.notion.site/6a68599574084ca983ee3d38b99751ad?pvs=4