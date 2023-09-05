mikedobrica

Ищем специалиста для поставки лидов по запросам, связанным с проблемами бизнеса. Необходима цена за лид и возможность предоставить 10 лидов для начала. Важно учитывать боли клиентов и помочь с позиционированием для улучшения поиска.
Коллеги, если у вас проблема с операционкой, она съедает все ваши силы, у вас не остаётся времени для развития бизнеса, приходите ко мне на касдев.
Проведём диагностику формализуем проблемы и решения, наметим вехи по выходу из данной ситуации
Эксперт в процессном управлении, описании и автоматизации процессов, внедрения и интеграции. Имею богатый опыт в проектах полного цикла, от идеи до реализации, от продоуктов до внедрения IT систем.
Решаю задачи бизнеса:
1. Внедрение и отладка процессного подхода, реинжиниринг бизнес-процессов;
2. Формирование стратегии/финмодели/концепций;
3. Обучение/коммуникация (от топ-менеджеров, разработки, маркетинга до исполнителей бизнес-процессов).
Мои кейсы для бизнеса: https://star-kilogram-33d.notion.site/6a68599574084ca983ee3d38b99751ad?pvs=4
- Контекстная рекламанет заявокЗакрыт2 года назад