Нужно раскодировать PHP файл , который зазендирован с помощью ZEND
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
17 лет назад
Нужно раскодировать PHP файл , который зазендирован с помощью ZEND
Нужно раскрутить один HYIP мониторинг, который стартует примерно через месяц. От Вас хочу увидеть: -Есть ли опыт в раскрутке подобных проектов -План действия по раскрутке -Подсчёт затрат -Стоимость ваших услуг -Сколько времени будет проводиться раскрутка Если есть опыт по раскрутке подобных ...
Нужно поднять тиц у сайта (и по возможности pr). Писать свои предложения желательно в асю или мне на мыло.