Нужно раскрутить один HYIP мониторинг, который стартует примерно через месяц. От Вас хочу увидеть: -Есть ли опыт в раскрутке подобных проектов -План действия по раскрутке -Подсчёт затрат -Стоимость ваших услуг -Сколько времени будет проводиться раскрутка Если есть опыт по раскрутке подобных ...