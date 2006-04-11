mikle3d

Михаил Киселев mikle3d

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • HYIP мониторинг

    Нужно раскрутить один HYIP мониторинг, который стартует примерно через месяц. От Вас хочу увидеть: -Есть ли опыт в раскрутке подобных проектов -План действия по раскрутке -Подсчёт затрат -Стоимость ваших услуг -Сколько времени будет проводиться раскрутка Если есть опыт по раскрутке подобных ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад