mikolyuk28

⚡️Лёгкий и удобный сайт для каждого. Приоритеты заказчика - мои приоритеты. Быстрая и качественная вёрстка любой сложности!!!⚡ʊ

БЭМ, HTML5, CSS3, Flexbox, JavaScript ﻿

О себе: Я родом из маленького городка в центре Украины, начиная с 18 лет я начал зарабатывать деньги и делал это разными способами. После года тяжелой работы в разных сферах я решил послушать друга который по советовал мне заняться веб-программированием. Следующий год я уделял много времени на учёбу и еще больше на практику. В конце концов меня взяли на работу программистом, но спустя еще некоторое время я понял, что хочу работать только на себя. Собственно по-этому я и решил уйти на фриланс.

Работая со мной: Вы сможете сэкономить не малое количество денег и получить отличный результат работы, за который опытные програмисты будут брать в двое а то и в трое больше! Время это очень важный ресурс по-этому я стараюсь выполнять в срок все поставленые задачи. И конечно же нервы, ведь каждый хочет быть уверенным в том, что его заказ будет выполнен без лишних проблем которые не нужны ни вам ни мне.

Гарантия: В течении недели я готов бесплатно исправить любые проблемы с вёрсткой который были допущенны мною или по каким либо другим причинам.

Моя основная задача сделать так, что-бы у клиента остались хорошие впечатления от работы со мной!

Ответственность:

всегда на связи

НЕ БЕРУ ПРЕДОПЛАТУ

готов приступить уже сейчас