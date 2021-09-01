HTML верстка Адаптивная, Кроссбраузенная, Качественная
Род занятий:
- Вёрстка адаптивная, валидная, кроссбраузерная
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов
Технологии:
- HTML5
- CSS3
- jQuery
- SASS, SCSS
- Flexbox
- Grid
- БЭМ
Порядок работы:
- Полное точное согласование проекта с заказчиком
- Состав технического задания
- Верстка
- Согласование верстки
- Сдача работы
- Гарантирую:
- Соблюдение сроков
- Качественную работу
- Постоянный online
- Конструктивное общение
- Гарантия на верстку 1 неделю
Почта:
Портфолио
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