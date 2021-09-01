mikore-miko

Ердос mikore-miko

 
31 годКазахстан/Нур-Султан
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML верстка Адаптивная, Кроссбраузенная, Качественная

Род занятий:

  • Вёрстка адаптивная, валидная, кроссбраузерная
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
  • CSS3\JS анимация сайтов.
  • Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов

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Технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • jQuery
  • SASS, SCSS
  • Flexbox
  • Grid
  • БЭМ

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Порядок работы:

  • Полное точное согласование проекта с заказчиком
  • Состав технического задания
  • Верстка
  • Согласование верстки
  • Сдача работы
  • Гарантирую:
  • Соблюдение сроков
  • Качественную работу
  • Постоянный online
  • Конструктивное общение
  • Гарантия на верстку 1 неделю

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Почта:

HTMLFigmajQuery
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