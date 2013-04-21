Красикова Надежда

Предполагаемое место работы:

менеджер, копирайтер, рерайтер, администратор соцсети

Сведения о себе:

27.05.1985 г.р.

г. Междуреченск (Кемеровская область)

e-mail: [email protected]

замужем, 1 ребенок

Образование: высшее (Алтайский государственный университет, экономический факультет, квалификация: менеджер по специальности "Государственное и муниципальное управление")

Опыт работы:

01.2010-08.2010 - специалист по земельным отношениям комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации района;

08.2009-01.2010 - специалист по охране окружающей среды и экологическому контролю Администрации района;

07.2007-08.2009 - специалист отдела по организационной работе районного Совета депутатов.

Профессиональные навыки и умения:

делопроизводство, деловая переписка;

протоколирование совещаний и заседаний;

подготовка и проведение мероприятий;

опыт секретаря референта;

опыт работы работника архива;

грамотная речь и письмо;

копирайт, рерайт;

знание законодательства РФ;

работа с людьми ( консультации, работа с жалобами)

английский язык (базовый уровень);

опытный пользователь ПК и интернета;

ориентация в соцсетях и популярных сайтах;

знание оргтехники.

Личные качества:

целеустремленность, ответственность, исполнительность, аккуратность, постоянное повышение профессионального уровня, способность к обучению.