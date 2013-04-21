Красикова Надежда
Предполагаемое место работы:
менеджер, копирайтер, рерайтер, администратор соцсети
Сведения о себе:
27.05.1985 г.р.
г. Междуреченск (Кемеровская область)
e-mail: [email protected]
замужем, 1 ребенок
Образование: высшее (Алтайский государственный университет, экономический факультет, квалификация: менеджер по специальности "Государственное и муниципальное управление")
Опыт работы:
01.2010-08.2010 - специалист по земельным отношениям комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации района;
08.2009-01.2010 - специалист по охране окружающей среды и экологическому контролю Администрации района;
07.2007-08.2009 - специалист отдела по организационной работе районного Совета депутатов.
Профессиональные навыки и умения:
делопроизводство, деловая переписка;
протоколирование совещаний и заседаний;
подготовка и проведение мероприятий;
опыт секретаря референта;
опыт работы работника архива;
грамотная речь и письмо;
копирайт, рерайт;
знание законодательства РФ;
работа с людьми ( консультации, работа с жалобами)
английский язык (базовый уровень);
опытный пользователь ПК и интернета;
ориентация в соцсетях и популярных сайтах;
знание оргтехники.
Личные качества:
целеустремленность, ответственность, исполнительность, аккуратность, постоянное повышение профессионального уровня, способность к обучению.
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