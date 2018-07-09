mila597

Мила mila597

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Ввод и администрирование данных!

Здравствуйте, уважаемые посетители моего профиля!

Предлагаю свои услуги:

ввод данных, Excel, обработка данных, поиск в Интернете, виртуальный помощник, интернет-маркетинг, маркетинг, продажи, маркетинг в соцсетях,

Создаю качественные статьи , минимальным содержанием "воды", гипнотические тексты, коммерческие предложения различной направленности.

- Оптимальные сроки выполнения работ;

- Четкое соблюдение сроков сдачи проекта;

- Индивидуальный подход, работа с постоянными клиентами.

Готова приступить в любое время!