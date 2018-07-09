Ввод и администрирование данных!
Здравствуйте, уважаемые посетители моего профиля!
Предлагаю свои услуги:
ввод данных, Excel, обработка данных, поиск в Интернете, виртуальный помощник, интернет-маркетинг, маркетинг, продажи, маркетинг в соцсетях,
Создаю качественные статьи , минимальным содержанием "воды", гипнотические тексты, коммерческие предложения различной направленности.
- Оптимальные сроки выполнения работ;
- Четкое соблюдение сроков сдачи проекта;
- Индивидуальный подход, работа с постоянными клиентами.
Готова приступить в любое время!
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