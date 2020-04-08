milaludlb8

Специалист по интернет-рекламе в РСЯ

Здравствуйте, меня зовут Мила!

Настраиваю тестовые рекламные кампании в рекламной сети Яндекс (РСЯ) для тех, кто не уверен в качестве своего сайта (продающий ли он вообще), и для тех, кто не изучал конкуренцию в своей нише и регионе. Тест - это реклама с небольшим рекламным бюджетом, поэтому ваша неуверенность не дорого вам обойдется (3*САС +20% НДС).

Я выполню настройку кампании за 2000р.

В этой кампании всего 10-15 ключей.

Выполню настройки и создам рекламные объявления, в группе их 14 (2 текстово-графических и 12 графических).

В мои услуги не входит установка счетчика Яндекс Метрики на сайт и Целей в коде сайта заказчика. Это делает программист. Цель нужно установить на отправку любой заполненной формы – заявки с сайта!

После того, как будет счетчик установлен и прописаны цели, можно будет делать запуск рекламной кампании. Без этого, не возможен анализ и дальнейшее ведение кампании.

Для объявлений лучше использовать качественные фото, если у вас есть такие фотографии, где изображен ваш продукт без водяных знаков и надписей, то просьба отправить мне на электронную почту [email protected].

Все вопросы со мной можно решить по мессенджерам, вост апп, вайбер, телеграмм.

Оплату принимаю через Яндекс Деньги (я из Беларуси, на наши карточки к сожалению перевод средств из России не возможен).

Если нужна основная РК, с большим количеством групп и ключевых фраз, то стоимость от 5000р (в зависимости от количества рекламируемых товаров или услуг).

Ведение рекламной кампании первый месяц 2000р, последующие 7000р.

Я ответсвенна и делаю свою работу качественно. Люблю заказчиков, с которыми можно поговорить о работе и которые предоставляют необходимые сведения без заминок (от этого зависит и скорость настройки кампании). И конечно за работу я люблю получать деньги, а не обещания))