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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Linux
Отличная работа. Ответственный подход к работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Интересные задания, быстрая проверка и оплата. Отзывчивый и спокойный человек! Виталий, с Вами очень приятно работать!
$110
10 баллов
13 лет назад
Наталья полностью выполнила всю работу и точно уложилась в срок. Тексты написаны в строгом соответствии с заданием, красиво и грамотно с точки зрения русского языка. Рекомендую всем как ответственного, профессионального, инициативного и вдумчивого сотрудника!!! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Мне понравилось работать с Андреем. Четкое понимание того, что нужно от исполнителя, быстрая проверка и оплата. Чуткий человек и приятный работодатель! Также хочу сказать спасибо за помощь и идеи =) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга