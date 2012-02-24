Мне понравилось работать с Андреем. Четкое понимание того, что нужно от исполнителя, быстрая проверка и оплата. Чуткий человек и приятный работодатель! Также хочу сказать спасибо за помощь и идеи =) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!