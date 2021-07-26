milektra

Виктория milektra

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн сайтов и баннеров

Привет! Меня зовут Виктория и я веб-дизайнер.

Мое портфолио на Behance по ссылке: https://www.behance.net/milektraff19

Немного работе

  • дизайн баннера статичного и анимированного;
  • дизайн сайта в Figma;
  • подстроюсь под ваш запрос;
  • расскажу подробно что, как и почему;
  • помогу с продающими текстами;
  • сделаю быстро и качественно.
Пиши по любому вопросу  :)