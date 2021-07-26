Дизайн сайтов и баннеров
Привет! Меня зовут Виктория и я веб-дизайнер.
Мое портфолио на Behance по ссылке: https://www.behance.net/milektraff19
Немного работе
- дизайн баннера статичного и анимированного;
- дизайн сайта в Figma;
- подстроюсь под ваш запрос;
- расскажу подробно что, как и почему;
- помогу с продающими текстами;
- сделаю быстро и качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннер для Алкомаркета61 просмотр
- Баннеры для магазина мебели53 просмотра
- Мороженое57 просмотров
- Дизайн лендинга для премиального спа-салона53 просмотра
- Дизайн лендинга для выставки картин46 просмотров
- Лендинг для глэмпинга40 просмотров