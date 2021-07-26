Дизайн сайтов и баннеров

Привет! Меня зовут Виктория и я веб-дизайнер.

Мое портфолио на Behance по ссылке: https://www.behance.net/milektraff19

Немного работе

дизайн баннера статичного и анимированного;

дизайн сайта в Figma;

подстроюсь под ваш запрос;

расскажу подробно что, как и почему;

помогу с продающими текстами;

сделаю быстро и качественно.

:)