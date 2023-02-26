Дизайнер

Привет, меня зовут Милена!

Я заметила что тут очень много предпринимателей и

бизнесменов, которые делают крутые продукты.

К сожалению у меня нет своего бизнеса, но есть множество

навыков которые позволят вам увеличить продажи или просто

разгрузить свое время.

Если у вас есть какие то задачи подходящие к мои навыкам я с

большим удовольствием поработаю с вами!

P.S. сейчас я набираю себе портфолио и готова трудиться за

небольшую оплату и отзыв. Так что буду ждать ваших

предложений!



Мои услуги:

- написание текстов с аудио(видео) записи;

- перевод текстов с английского на русский или же наоборот;

- создание флаеров/визиток/логотипов/карточек для маркетплейсов;



Моя задача выполнить ваш заказ, поэтому я сделаю все, чтобы вы остались довольны проделанной мною работой!

Минимальный срок выполнения 1 день. Максимальный 7 дней (возможно более 7, зависит от работы).

При необходимости сделаю заказ за 2-4 часа за 800 рублей к изначально