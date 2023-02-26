Привет, меня зовут Милена!
Я заметила что тут очень много предпринимателей и
бизнесменов, которые делают крутые продукты.
К сожалению у меня нет своего бизнеса, но есть множество
навыков которые позволят вам увеличить продажи или просто
разгрузить свое время.
Если у вас есть какие то задачи подходящие к мои навыкам я с
большим удовольствием поработаю с вами!
P.S. сейчас я набираю себе портфолио и готова трудиться за
небольшую оплату и отзыв. Так что буду ждать ваших
предложений!
Мои услуги:
- написание текстов с аудио(видео) записи;
- перевод текстов с английского на русский или же наоборот;
- создание флаеров/визиток/логотипов/карточек для маркетплейсов;
Моя задача выполнить ваш заказ, поэтому я сделаю все, чтобы вы остались довольны проделанной мною работой!
Минимальный срок выполнения 1 день. Максимальный 7 дней (возможно более 7, зависит от работы).
При необходимости сделаю заказ за 2-4 часа за 800 рублей к изначально
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