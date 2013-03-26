Написание текстов любой сложности и на любые темы. Быстро и качественно

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я имею высшее филологическое образование, владею испанским и английским языками. Могу как делать рерайт, так и писать уникальные статьи "с нуля". С удовольствием возьмусь за перевод с английского или испанского, по желанию заказчика сохраняя или изменяя стилистику и словесное наполнение (сократить/расширить текст). Также помогу с наполнением сайта, написанием обзоров, новостных статей. Диапазон тем, с которыми я могу работать, очень широк, так как я очень разносторонний человек. Среди моих интересов: мода и украшения (занимаюсь изготовлением бижутерии), фитнес и йога (5 лет практики), семья и дети (имею двоих детей), вопросы эмиграции и проживания в другой стране (два года назад переехала в Испанию), мотоциклы и байк-культура (темой дипломной работы был жаргон байкеров)... И многое другое...

Со мной всегда можно связаться, так как я все время online.

Цена обсуждается в каждом конкретном случае, но могу заверить, расценки Вас приятно удивят.

Обращайтесь! Уверена, что мы найдем общий язык, и я с удовольствием возьмусь за предложенную Вами работу!