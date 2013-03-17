Здравствуйте, меня зовут Юлия. Работаю длительное время в сфере рерайта и копирайта, на сайте weblancer.net появилась совсем недавно. Занимаюсь написанием статей на различные тематики, но есть и те, которые мне очень и очень интересны: праздники и подарки, дети, мода, косметика, парфюмерия, диеты, фильмы, сериалы, детские мультфильмы, телевизионные передачи, астрология, рекламные статьи (копирайтинг), рерайт.
В принципе возьмусь за любую работу в этой сфере, ведь всегда интересно пробовать себя в написании новых тематик. Выполняю работу вместе со своей родной сестрой, когда объемы слишком большие. Нахожусь онлайн часов 10 в сутки. В icq всегда онлайн: 672876745
Сотрудничество с проектами:
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничество прошло отлично. Никаких заминок в работе не было - все качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за работу, оплата произведена вовремя. Ответственный и порядочный заказчик.
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличный рерайтер, ответственный исполнитель, да и просто приятный в общении человек. Задание выполнено намного быстрее установленного срока без потерь в качестве. Обязательно еще не раз обращусь. Просто находка. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать с вами, предоставлен интересный материал, оплата произведена вовремя.
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
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