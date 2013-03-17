Здравствуйте, меня зовут Юлия. Работаю длительное время в сфере рерайта и копирайта, на сайте weblancer.net появилась совсем недавно. Занимаюсь написанием статей на различные тематики, но есть и те, которые мне очень и очень интересны: праздники и подарки, дети, мода, косметика, парфюмерия, диеты, фильмы, сериалы, детские мультфильмы, телевизионные передачи, астрология, рекламные статьи (копирайтинг), рерайт.

В принципе возьмусь за любую работу в этой сфере, ведь всегда интересно пробовать себя в написании новых тематик. Выполняю работу вместе со своей родной сестрой, когда объемы слишком большие. Нахожусь онлайн часов 10 в сутки. В icq всегда онлайн: 672876745

Сотрудничество с проектами:

http://e-notice.ru

http://smotrim-serial.com

http://podbordiety.ru

http://overluker.ru

http://charmeur.ru

http://womenscharm.ru