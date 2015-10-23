Здравствуйте, уважаемые заказчики! Теперь я есть и на данном фриланс-сервисе.
Основная специализация: дизайн сайтов.
Дополнительно: дизайн инфографики, баннеров, коммерческих, обложек книг и дисков, а так же фотомонтаж.
Я – web-дизайнер, мне 27 лет. Раньше работал в веб-студии, теперь исключительно на фрилансе. Занимаюсь web-дизайном, в общей сумме, около 3 лет, методично самосовершенствуясь в данном искусстве.
Если Вы смотрели мои работы, то могли заметить, что я люблю делать дизайн в различных стилях: clean & simple, flat, акварель, pin up, яркий дизайн, хипстерский стиль, ретро и т.д. Делаю качественные, пригодные для верстки макеты, т.к. сам умею верстать (html5 + css3 + основы JS).
Всегда рад сотрудничеству!
--------------------------
Контакты:
скайп: crebot404
- Дизайн интерьера Cosiness.287 просмотров
- Интернет-магизин по аксессуарам за уходом а/м211 просмотров
- Сайт для веб-студии253 просмотра
- Информационный портал о внедорожниках234 просмотра
- Франшиза. Бизнес.194 просмотра
- Занзибар155 просмотров
- Чай для похудения.460 просмотров
- Интернет-магазин швейцарских часов144 просмотра
- Сайт для веб-студии182 просмотра
- Сафари по Африке197 просмотров
- Сайт для фотографа160 просмотров
- Интернет-магазин по продаже дверей217 просмотров