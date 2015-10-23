mimoid

Игорь mimoid

 
36 летРоссия/Волгоград
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Обо мне

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Теперь я есть и на данном фриланс-сервисе.

Основная специализация: дизайн сайтов.

Дополнительно: дизайн инфографики, баннеров, коммерческих, обложек книг и дисков, а так же фотомонтаж.

Я – web-дизайнер, мне 27 лет. Раньше работал в веб-студии, теперь исключительно на фрилансе. Занимаюсь web-дизайном, в общей сумме, около 3 лет, методично самосовершенствуясь в данном искусстве.

Если Вы смотрели мои работы, то могли заметить, что я люблю делать дизайн в различных стилях: clean & simple, flat, акварель, pin up, яркий дизайн, хипстерский стиль, ретро и т.д. Делаю качественные, пригодные для верстки макеты, т.к. сам умею верстать (html5 + css3 + основы JS).

Всегда рад сотрудничеству!

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Контакты:

[email protected]

скайп: crebot404 

JavascriptДизайн сайтаHTMLВерстка макетаИнфографика
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Отзывы заказчиков
DVMironov
Дмитрий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн странички сайта со стихами
Отличный исполнитель! Быстро, качественно, бесплатные правки, несколько вариантов работы.
Было очень приятно работать с Дмитрием! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $1000
от 2 дней
нет рейтинга