Обо мне

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Теперь я есть и на данном фриланс-сервисе.

Основная специализация: дизайн сайтов.

Дополнительно: дизайн инфографики, баннеров, коммерческих, обложек книг и дисков, а так же фотомонтаж.

Я – web-дизайнер, мне 27 лет. Раньше работал в веб-студии, теперь исключительно на фрилансе. Занимаюсь web-дизайном, в общей сумме, около 3 лет, методично самосовершенствуясь в данном искусстве.

Если Вы смотрели мои работы, то могли заметить, что я люблю делать дизайн в различных стилях: clean & simple, flat, акварель, pin up, яркий дизайн, хипстерский стиль, ретро и т.д. Делаю качественные, пригодные для верстки макеты, т.к. сам умею верстать (html5 + css3 + основы JS).

Всегда рад сотрудничеству!

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Контакты:

[email protected]

скайп: crebot404