Веб вёрстка и видеомонтаж
Я являюсь Самозанятым!
Работая со мной Вы получите:
Качественно верстку шаблонов из PSD или Figma в HTML5 + CSS3
Ответственность:
- готов приступить сразу же
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Что я предлагаю:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive),кроссбраузерность
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
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