Веб вёрстка и видеомонтаж

Я являюсь Самозанятым!

Работая со мной Вы получите:

Качественно верстку шаблонов из PSD или Figma в HTML5 + CSS3

Ответственность:

- готов приступить сразу же

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Что я предлагаю:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma

- Адаптивность, отзывчивость (responsive),кроссбраузерность

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.