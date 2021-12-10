minanimatum

Марина minanimatum

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

guest_16389100612569
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
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Марина чётко и в сроки выполнила поставленную задачу хоть и задача была из розряда хочу то чего не знаю. Рекомендую к сотрудничеству :)
Четкое ТЗ, отзывчивость, открытость для обсуждений. Рекомендую.
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