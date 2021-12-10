Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Логотип для центра йоги "IRIS"13 просмотров
- Доставка рамена "RAMEN"22 просмотра
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
3 года назад
Марина чётко и в сроки выполнила поставленную задачу хоть и задача была из розряда хочу то чего не знаю. Рекомендую к сотрудничеству :)
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, отзывчивость, открытость для обсуждений. Рекомендую.