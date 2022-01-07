minulin479

Звукорежиссер

Я Звукооператор, аранжировщик,занимаюсь музыкой уже 4 года, имею малый домашний бизнес, это звукозапись и сведение песен, написание аранжировок.

Участвовал в конкурсе битмекеров у YouTube блогера ("TemaFlex" Подписчиков: 575 тыс.) занял первую тройку победителей.

Монтажёр видео - делаю инста-сторис для артистов, монтировал влоги иии.... монтировал музыкальные snippet"ы для артистов

Дизайнер - делаю дизайн обложек для музыкального релиза песен, дизайн карточек и упаковок или лого.

Присутствует креативное мышление