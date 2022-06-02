mir0r

Сардор mir0r

 
23 годаКорея/Сеул
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML верстальщик-перфекционист

✅Качественная верстка сайтов. HTML5, CCS3, JavaScript, Flexbox! Приветствую Вас! Занимаюсь версткой сайтов, которая по совместительству стала моим хобби. Отдам полностью верстку, подходящую под ваши критерии, с использованием современных технологий, по всем правилам и стандартам. Более двух лет занимался детальным изучением технологий и практикой, решил сейчас применить свои навыки в деле. Делаю все на свою совесть и ответственность.

 Умения и навыки:

  • HTML5.
  • CSS3, SCSS.
  • JavaScript.
  • FlexBox.
  • Adaptive.
  • Кроссбраузерность.
  • BEM.
JavascriptВерстка сайтаHTMLSCSS
Портфолио