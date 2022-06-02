HTML верстальщик-перфекционист

✅Качественная верстка сайтов. HTML5, CCS3, JavaScript, Flexbox! Приветствую Вас! Занимаюсь версткой сайтов, которая по совместительству стала моим хобби. Отдам полностью верстку, подходящую под ваши критерии, с использованием современных технологий, по всем правилам и стандартам. Более двух лет занимался детальным изучением технологий и практикой, решил сейчас применить свои навыки в деле. Делаю все на свою совесть и ответственность.

 Умения и навыки:

HTML5.

CSS3, SCSS.

JavaScript.

FlexBox.

Adaptive.

Кроссбраузерность.