HTML верстальщик-перфекционист
✅Качественная верстка сайтов. HTML5, CCS3, JavaScript, Flexbox! Приветствую Вас! Занимаюсь версткой сайтов, которая по совместительству стала моим хобби. Отдам полностью верстку, подходящую под ваши критерии, с использованием современных технологий, по всем правилам и стандартам. Более двух лет занимался детальным изучением технологий и практикой, решил сейчас применить свои навыки в деле. Делаю все на свою совесть и ответственность.
Умения и навыки:
- HTML5.
- CSS3, SCSS.
- JavaScript.
- FlexBox.
- Adaptive.
- Кроссбраузерность.
- BEM.
Портфолио
- Planner Landing17 просмотров
- Landing24 просмотра
- Адаптивный лендинг18 просмотров