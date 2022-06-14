Качество бережет нервы. 😵Берегите себя⛑

👋 Привет!

Мы новички в этом бирже:

Так как, у вас есть возможность сэкономить деньги.

У нас опытная команда:

мы работаем в офисе и мы хотим дополнительный доход.

﻿﻿Качество это приоритет:

У вас не возникнет проблемы с нервом.

Гарантия на верстку. В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой мы бесплатно и сразу исправим свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мы уважаем клиентов, и нам важно что бы клиент остался доволен!

- готовы приступить уже

- всегда доводим дело до конца

- не нарушаем сроков

- не берем предоплату

- всегда на связи

Технологии:

Html CSS/SCSS JS

Bootstrap React VueJS

Python DRF Nginx

Gunicorn Docker Docker-Compose

Celery Celery-Beat Redis

Связь:

E-mail: [email protected]

Telegram: @bakhti1719