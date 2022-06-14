Качество бережет нервы. 😵Берегите себя⛑
👋 Привет!
Мы новички в этом бирже:но не в работе. Так как, у вас есть возможность сэкономить деньги.
У нас опытная команда:что бы ты сэкономил время.
мы работаем в офисе и мы хотим дополнительный доход.
Качество это приоритет:Мы команда со стажем.
У вас не возникнет проблемы с нервом.
Гарантия на верстку. В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой мы бесплатно и сразу исправим свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мы уважаем клиентов, и нам важно что бы клиент остался доволен!
- готовы приступить уже
- всегда доводим дело до конца
- не нарушаем сроков
- не берем предоплату
- всегда на связи
Технологии:
Html CSS/SCSS JS
Bootstrap React VueJS
Python DRF Nginx
Gunicorn Docker Docker-Compose
Celery Celery-Beat Redis
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: @bakhti1719