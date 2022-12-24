miranishe

Юрий miranishe

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Разработка сайтов на wordpress

Девиз: нормально делай - нормально будет.

Портфолио работ:

1) Верстка + программирование (wordpress)

http://miart-tex.by/
https://vvta.su/
https://ms-semena.by/
https://villaflora.by/

http://admenergo.com/

2) Верстка

http://udc.su/
https://secrets.bubchen.by/
http://interunis.by/
https://atlantmnord.by/ (embedding layout in Bitrix into a finished project)
https://katet.by

https://www.best-valve-usa.com/

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Отзывы заказчиков

olesia_ger
Олеся 
43 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Небольшои Wordpress-shop нужно обновить на новый шаблон Wordpress
WordPress
Всё быстро и качественно, благодарю за работу, обязательно еще обращусь
Хорошо и продуктивно поработали.
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