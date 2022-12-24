Разработка сайтов на wordpress
Девиз: нормально делай - нормально будет.
Портфолио работ:
1) Верстка + программирование (wordpress)
http://miart-tex.by/
https://vvta.su/
https://ms-semena.by/
https://villaflora.by/
http://admenergo.com/
2) Верстка
http://udc.su/
https://secrets.bubchen.by/
http://interunis.by/
https://atlantmnord.by/ (embedding layout in Bitrix into a finished project)
https://katet.by
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
WordPress
Всё быстро и качественно, благодарю за работу, обязательно еще обращусь
Ответный отзыв
Хорошо и продуктивно поработали.