HTML - Вёрстка. HTML5 / CSS3, SCSS, JavaScript / jQuery / Ajax, БЭМ. Посадка вёрстки на CMS Wordpress (ACF / Woocommerce).

ОБО МНЕ:

Привет, меня зовут Руслан и Я front-end разработчик. C 2015 года я начал свой путь в мире web разработки. С тех пор создание сайтов для меня не просто хобби, а основной и любимый вид деятельности и заработка. На сегодняшний день мной решено более сотни задач по web разработке разной сложности как в составе маркетинговых агентств, так и на фрилансе. Сайт портфолио: https://mirasov.dev/

ОБРАЗОВАНИЕ:

2010 год - Высшее техническое. Приазовский Государственный Технический Университет в городе Мариуполь.

2015 год - Первая Всероссийская Школа Программирования (Skillbox), специальность: "Web Developer". Смотреть диплом﻿.

С 2016 года - Cамообразование.

HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, jQuery, Ajax, БЭМ, Gulp, PHP, CMS Wordpress, ACF, Elementor, WooCommerce.

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ:

2016 г. — май 2019 г. работал в маркетинговом агентстве Mokselle﻿. Должность: HTML-верстальщик. Задачи: вёрстка корпоративных сайтов, Landing Page, e-mail писем по PSD / Figma / Zeplin дизайн макету и поддержка существующих проектов.

2019 г. — 2022 г. работал в агентстве маркетинга для салонов красоты и косметологии Beauty - Alliance﻿. Должность: Front-end разработчик. Задачи: вёрстка новых и поддержка уже созданных web сайтов для салонов красоты и косметологии по дизайн макету (PSD / Figma / Zeplin). В том числе посадка вёрстки или отдельных элементов вёрстки на CMS Wordpress.

С февраля 2022 г. Фриланс.

E-mail: [email protected]

Telegram: @mirasovdev

Телефон: +38 (096) 216-71-26

WhatsApp: +38 (096) 216-71-26

Skype: mir-asov

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Ответственный, исполнительный, надёжный, пунктуальный и конструктивный. Имею опыт коммерческих web проектов, работы в команде с дизайнером и проект-менеджером. Мотивирован на результат. Всегда на связи. C удовольствием готов обучаться новому, повышая профессиональный опыт.