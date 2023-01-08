ОБО МНЕ:
Привет, меня зовут Руслан и Я front-end разработчик. C 2015 года я начал свой путь в мире web разработки. С тех пор создание сайтов для меня не просто хобби, а основной и любимый вид деятельности и заработка. На сегодняшний день мной решено более сотни задач по web разработке разной сложности как в составе маркетинговых агентств, так и на фрилансе. Сайт портфолио: https://mirasov.dev/
ОБРАЗОВАНИЕ:
- 2010 год - Высшее техническое. Приазовский Государственный Технический Университет в городе Мариуполь.
- 2015 год - Первая Всероссийская Школа Программирования (Skillbox), специальность: "Web Developer". Смотреть диплом.
- С 2016 года - Cамообразование.
HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, jQuery, Ajax, БЭМ, Gulp, PHP, CMS Wordpress, ACF, Elementor, WooCommerce.
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ:
- 2016 г. — май 2019 г. работал в маркетинговом агентстве Mokselle. Должность: HTML-верстальщик. Задачи: вёрстка корпоративных сайтов, Landing Page, e-mail писем по PSD / Figma / Zeplin дизайн макету и поддержка существующих проектов.
- 2019 г. — 2022 г. работал в агентстве маркетинга для салонов красоты и косметологии Beauty - Alliance. Должность: Front-end разработчик. Задачи: вёрстка новых и поддержка уже созданных web сайтов для салонов красоты и косметологии по дизайн макету (PSD / Figma / Zeplin). В том числе посадка вёрстки или отдельных элементов вёрстки на CMS Wordpress.
- С февраля 2022 г. Фриланс.
E-mail: [email protected]
Telegram: @mirasovdev
Телефон: +38 (096) 216-71-26
WhatsApp: +38 (096) 216-71-26
Skype: mir-asov
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Ответственный, исполнительный, надёжный, пунктуальный и конструктивный. Имею опыт коммерческих web проектов, работы в команде с дизайнером и проект-менеджером. Мотивирован на результат. Всегда на связи. C удовольствием готов обучаться новому, повышая профессиональный опыт.
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