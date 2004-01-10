mirmidonec

Максим mirmidonec

 
19 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Готов взяться за любой заказ в любое время!

Мои навыки :

- Умею работать в командной среде и взаимодействовать со всеми уровнями организации

- Имею хорошие навыки межличностного общения 

- Имею знание c# на уровне junior 

- Имею знания ООП

- Опыт работы с Unity( 2d и 3d) 

- Опыт написания шейдеров 

Занимаюсь разработкой игр в свободное время более года . За это время я участвовал в огромном количестве гейм джемов ,некоторые даже выиграл . Помогал друзьям с разработкой игр . И на данный момент создаю свой проект . Учусь в колледже на специальность программист-техник , сейчас на 3 курсе.  

Unity