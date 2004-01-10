mirmidonec

Готов взяться за любой заказ в любое время!
Мои навыки :
- Умею работать в командной среде и взаимодействовать со всеми уровнями организации
- Имею хорошие навыки межличностного общения
- Имею знание c# на уровне junior
- Имею знания ООП
- Опыт работы с Unity( 2d и 3d)
- Опыт написания шейдеров
Занимаюсь разработкой игр в свободное время более года . За это время я участвовал в огромном количестве гейм джемов ,некоторые даже выиграл . Помогал друзьям с разработкой игр . И на данный момент создаю свой проект . Учусь в колледже на специальность программист-техник , сейчас на 3 курсе.
Я против войны в Украине!