mirmidonec

Готов взяться за любой заказ в любое время!

Мои навыки :

- Умею работать в командной среде и взаимодействовать со всеми уровнями организации

- Имею хорошие навыки межличностного общения

- Имею знание c# на уровне junior

- Имею знания ООП

- Опыт работы с Unity( 2d и 3d)

- Опыт написания шейдеров

Занимаюсь разработкой игр в свободное время более года . За это время я участвовал в огромном количестве гейм джемов ,некоторые даже выиграл . Помогал друзьям с разработкой игр . И на данный момент создаю свой проект . Учусь в колледже на специальность программист-техник , сейчас на 3 курсе.