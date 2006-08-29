mironlewis

Александр mironlewis

 
17 летУкраина/Черкассы
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Дизайн сайтов, web-программист

О СЕБЕ

Александр, 17 лет, графический, веб и просто дизайнер. Веб-разработчик, что-то там верстальщик

Портфолио - https://mironlewis.github.io/Workspace/

Behance - https://www.behance.net/mironlewis

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Выполню задачу быстро, насколько это будет возможно

  • Работа будет сделана качествнно

  • Небольшая стоимость

СВЯЗЬ

E-mail - [email protected]

Telegram - https://t.me/mironlewis﻿

Дизайн сайта
Портфолио
3D-графика
нет отзывов
$40/час
от $50от 3 дней
#677
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $150от 7 дней
#2382
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $100от 3 дней
#2954