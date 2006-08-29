Дизайн сайтов, web-программист
О СЕБЕ
Александр, 17 лет, графический, веб и просто дизайнер. Веб-разработчик, что-то там верстальщик
Портфолио - https://mironlewis.github.io/Workspace/
Behance - https://www.behance.net/mironlewis
ПРЕИМУЩЕСТВА
Выполню задачу быстро, насколько это будет возможно
Работа будет сделана качествнно
Небольшая стоимость
СВЯЗЬ
E-mail - [email protected]
Telegram - https://t.me/mironlewis
Портфолио
- Piller1 просмотр
3D-графика
нет отзывов
$40/час
от $50от 3 дней
#677
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $150от 7 дней
#2382
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $100от 3 дней
#2954