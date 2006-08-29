Дизайн сайтов, web-программист

О СЕБЕ

Александр, 17 лет, графический, веб и просто дизайнер. Веб-разработчик, что-то там верстальщик

Портфолио - https://mironlewis.github.io/Workspace/

Behance - https://www.behance.net/mironlewis

ПРЕИМУЩЕСТВА

Выполню задачу быстро, насколько это будет возможно

Работа будет сделана качествнно

Небольшая стоимость

СВЯЗЬ

E-mail - [email protected]

Telegram - https://t.me/mironlewis﻿