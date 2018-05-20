mironoff_roma

Добрый день

Меня зовут Миронов Роман.

Занимаюсь написанием уникальных статей, текстов, SEO-текстов на любую тематику.

Опыт работы более 5 лет, с тысячами работ.

МИНИМАЛЬНАЯ цена за 1000 збп - 40 грн или 100 руб

Пишу:

* 100% уникальнок;

* КОНТЕНТ читабельный, с разделениями и отступами, графически и пунктуационо отделять каждый новый абзац и подпункты.

* соответствует СЕМАНТИЧЕСКОМУ ЯДРУ и большинству запросам в поисковике.

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Примеры работ и сайтов скину на почту после получения обратной связи от Вас.

Мой номер: +380637419374

Моя почта: [email protected]