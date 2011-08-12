Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
PHP
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 20 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 10 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
от 30 дней
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
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