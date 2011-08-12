mironov-bogdan

Богдан Миронов mironov-bogdan

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

pbsavchenko
Александр 
70 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Создание формы на сайте
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 20 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
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