Меня зовут Людмила. Я филолог по образованию. Копирайтинг, рерайтинг для вас.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила. Я филолог по образованию. Обожаю читать, писать и перечитывать любимые книги ещё со школьной скамьи, поэтому выбрала профессию не случайно.

Упрямство тельца и юмор по жизни – мое жизненное кредо!

Да, я копирайтер с небольшим опытом работы, но со 100%–уникальными и интересными текстами с начала обучения в онлайн–школе.

Вот что я могу вам предложить:

Копирайтинг.

Рерайтинг.

Информационные и авторская статьи.

Seo–тексты.

Тексты на главную страницу.

Описание товара для интернет–магазина.

Посты для социальных сетей.

Работаю с разными тематиками, некоторые «открываю» неожиданно для себя.

Вот основные:

Психология.

Русский язык и литература.

Дом и семья.

Красота.

Кулинария.

Отдых и развлечения.

Спорт.

Для вас: