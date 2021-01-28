mironova1505

Людмила mironova1505

 
42 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Меня зовут Людмила. Я филолог по образованию. Копирайтинг, рерайтинг для вас.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила. Я филолог по образованию. Обожаю читать, писать и перечитывать любимые книги ещё со школьной скамьи, поэтому выбрала профессию не случайно.

Упрямство тельца и юмор по жизни – мое жизненное кредо! 

Да, я копирайтер с небольшим опытом работы, но со 100%–уникальными и интересными текстами с начала обучения в онлайн–школе.

Вот что я могу вам предложить:

  • Копирайтинг.
  • Рерайтинг.
  • Информационные и авторская статьи.
  • Seo–тексты.
  • Тексты на главную страницу.
  • Описание товара для интернет–магазина.
  • Посты для социальных сетей.
Работаю с разными тематиками, некоторые «открываю» неожиданно для себя.

Вот основные:

  • Психология.
  • Русский язык и литература.
  • Дом и семья.
  • Красота.
  • Кулинария.
  • Отдых и развлечения.
  • Спорт.
Для вас:

  • выполню тестовое задание бесплатно;
  • скидка при долгосрочном сотрудничестве – 5% на 3 заказ, на последующие – 10%;
  • учту все ваши пожелания.