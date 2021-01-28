Меня зовут Людмила. Я филолог по образованию. Копирайтинг, рерайтинг для вас.
Здравствуйте! Меня зовут Людмила. Я филолог по образованию. Обожаю читать, писать и перечитывать любимые книги ещё со школьной скамьи, поэтому выбрала профессию не случайно.
Упрямство тельца и юмор по жизни – мое жизненное кредо!
Да, я копирайтер с небольшим опытом работы, но со 100%–уникальными и интересными текстами с начала обучения в онлайн–школе.
Вот что я могу вам предложить:
- Копирайтинг.
- Рерайтинг.
- Информационные и авторская статьи.
- Seo–тексты.
- Тексты на главную страницу.
- Описание товара для интернет–магазина.
- Посты для социальных сетей.
Вот основные:
- Психология.
- Русский язык и литература.
- Дом и семья.
- Красота.
- Кулинария.
- Отдых и развлечения.
- Спорт.
- выполню тестовое задание бесплатно;
- скидка при долгосрочном сотрудничестве – 5% на 3 заказ, на последующие – 10%;
- учту все ваши пожелания.
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