miros_bestwork

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Привет, я Мирослав, профессиональный видеоредактор с опытом работы в рекламе, социальных сетях, музыкальных клипах, личных и деловых видео, рекламе, промо и детском видеоконтенте. Я предлагаю доступные услуги редактирования видео, редактирования звука видео и пост-продакшн на фрилансе, профессионально и быстро. Не стесняйтесь отправить мне свой запрос, и я отвечу в течение нескольких минут.