Добрый день, меня зовут Наталья. Я делаю запоминающий дизайн для сайтов, разрабатываю сайты на TiIda и Wordpress, создаю уникальные логотипы. При помощи дизайна, решаю задачи вашего бизнеса, формирую правильный имидж компании.
Делаю отдельно дизайн сайта и веб-ресурсы «под ключ». Работая со мной, вы получаете эффективный и яркий дизайн в разных стилях. Работаю с заказчиками напрямую без менеджеров и посредников.
Что я делаю:
1. Работаю в программах PS, AI, Figma
2. Создаю уникальные логотипы
3. Делаю уникальный дизайн сайта с адаптивной версией
4. Редизайн сайта
5. Разрабатываю сайты на Tilda «под ключ»
6. Делаю сайты на Wordpress, сотрудничаю с опытным программистом
Есть возможность работы по договору как с физическими, так и с юридическими лицами. Зарегистрирована как
самозанятая, также возможна оплата на расчётный счёт OOO (без НДС).
Обсудить со мной проект можно по
WhatsApp +79631230771
TG @natasha_merkulova
Всегда рада сотрудничеству
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