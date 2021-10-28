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Наталья mirotext

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сайты под ключ. Логотипы.

Добрый день, меня зовут Наталья. Я делаю запоминающий дизайн для сайтов, разрабатываю сайты на TiIda и Wordpress, создаю уникальные логотипы. При помощи дизайна, решаю задачи вашего бизнеса, формирую правильный имидж компании.

Делаю отдельно дизайн сайта и веб-ресурсы «под ключ». Работая со мной, вы получаете эффективный и яркий дизайн в разных стилях. Работаю с заказчиками напрямую без менеджеров и посредников.

Что я делаю:

1. Работаю в программах PS, AI, Figma

2. Создаю уникальные логотипы

3. Делаю уникальный дизайн сайта с адаптивной версией

4. Редизайн сайта

5. Разрабатываю сайты на Tilda «под ключ»

6. Делаю сайты на Wordpress, сотрудничаю с опытным программистом

Есть возможность работы по договору как с физическими, так и с юридическими лицами. Зарегистрирована как

самозанятая, также возможна оплата на расчётный счёт OOO (без НДС).

Обсудить со мной проект можно по

WhatsApp +79631230771

TG @natasha_merkulova

Всегда рада сотрудничеству

WordPressДизайн сайтаСайт на WordPressРедизайн сайтаFigmaTilda
недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_16389813561289
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
2 года назад
Сделать логотип для интернет-магазина
Заказ сделан на отличном уровне, быстро и качественно. Буду обращаться ещё.
Отличный заказчик. Чётко поставленная задача, оплата во время
Ответный отзыв
RussellAliev
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
2 года назад
Логотип для бренда
Все сделано качественно и быстро. Рекоммендую для сотрудничества.
Хороший заказчик, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
wesse
32 годаВеликобритания
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$13
10 баллов
2 года назад
Отрисовать логотип нашей компании
Отлично выполненная работа, результат полностью устраивает! Спасибо!
Рустам, очень приятно было с вами работать. Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
denih
33 годаВеликобритания
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
2 года назад
Сделать логотип для автомойки
Проделана очень хорошая работа. Все уточняла и грамотно объясняла некоторые моменты, которые я не учёл. Очень благодарен.
Очень приятно было работать. Обращайтесь ещё
Ответный отзыв
zinit
42 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
2 года назад
Сделать логотип для кафе
Очень ответственный исполнитель. Сделала все, как мне было нужно. Работой более чем доволен.
Спасибо
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
5 отзывов
$14/час
от $14от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 5 дней
нет рейтинга