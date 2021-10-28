Сайты под ключ. Логотипы.

Добрый день, меня зовут Наталья. Я делаю запоминающий дизайн для сайтов, разрабатываю сайты на TiIda и Wordpress, создаю уникальные логотипы. При помощи дизайна, решаю задачи вашего бизнеса, формирую правильный имидж компании.

Делаю отдельно дизайн сайта и веб-ресурсы «под ключ». Работая со мной, вы получаете эффективный и яркий дизайн в разных стилях. Работаю с заказчиками напрямую без менеджеров и посредников.

Что я делаю:

1. Работаю в программах PS, AI, Figma

2. Создаю уникальные логотипы

3. Делаю уникальный дизайн сайта с адаптивной версией

4. Редизайн сайта

5. Разрабатываю сайты на Tilda «под ключ»

6. Делаю сайты на Wordpress, сотрудничаю с опытным программистом

Есть возможность работы по договору как с физическими, так и с юридическими лицами. Зарегистрирована как

самозанятая, также возможна оплата на расчётный счёт OOO (без НДС).

Обсудить со мной проект можно по

WhatsApp +79631230771

TG @natasha_merkulova

Всегда рада сотрудничеству