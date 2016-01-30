По образованию - врач, имею учёную степень кандидата медицинских наук. В активе - около 100 научных публикаций, 2 изобретения, руководство двумя успешно защищёнными кандидатскими диссертациями и четырьмя студенческими дипломными работами. Хорошо владею редактированием стиля изложения текстового материала и корректировкой грамматических и синтаксических ошибок. Более всего ценю в себе и окружающих обязательность.