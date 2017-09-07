misha987

Михаил Краснопеев misha987

 
24 годаРоссия/Самара
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Работаю php, js программистом более двух лет. Есть опыт работы с такими движками как OpenCart, Wordpress, Битрикс, CS-cart.

Также уверенно программирую на C#, C++.

Контактная информация:

Телеграм: t.me/misha987

Skype: m_krasnopeev

Email: [email protected]

PHPJavascriptWordPressOpenCartБитрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Tesla18
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
2 балла
4 года назад
Изменения YML файла Яндекс маркета и изменения движка магазина.
Михаил ознакомился с тз, взял работу, создал безопасный платеж, добавил в блек лист и пропал. Две недели понадобилось на то что бы вывести средства через арбитраж.
guest_154272967796
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Обработка текстового файла
Программа обработки текстового файла в Pyhton 3 Быстро ,качественно ,не дорого Рекомендую
Отличный заказчик, всегда на связи, своевременная оплата
Ответный отзыв
guest_15068786520644
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Настройка HTML Purifier на Gallery3
Быстро, качественно, не дорого. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое задание. Надеюсь на длительное сотрудничество
Ответный отзыв
Lo0Ny
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Чистка и редактирование html, изображений
По работе всем остался доволен, работа сделана аккуратно.
Четкое и детально расписанное ТЗ. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв