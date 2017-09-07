Работаю php, js программистом более двух лет. Есть опыт работы с такими движками как OpenCart, Wordpress, Битрикс, CS-cart.
Также уверенно программирую на C#, C++.
Контактная информация:
Телеграм: t.me/misha987
Skype: m_krasnopeev
Email: [email protected]
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$50
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Отзывы заказчиков
$50
2 балла
4 года назад
Михаил ознакомился с тз, взял работу, создал безопасный платеж, добавил в блек лист и пропал. Две недели понадобилось на то что бы вывести средства через арбитраж.
$3
10 баллов
5 лет назад
Программа обработки текстового файла в Pyhton 3 Быстро ,качественно ,не дорого Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, своевременная оплата
$10
10 баллов
6 лет назад
Быстро, качественно, не дорого. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое задание. Надеюсь на длительное сотрудничество
$10
10 баллов
6 лет назад
По работе всем остался доволен, работа сделана аккуратно.
Ответный отзыв
Четкое и детально расписанное ТЗ. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.