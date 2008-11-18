mishaermolaev

Михаил Беспалько mishaermolaev

 
44 годаРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Cкайп: mishaermolaev

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49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Редизайн
Отличная работа, все сделано аккуратно, грамотно, оперативно, всегда был на связи, что очень помогает процессу. Спасибо, большое удовольствие работать с вами. Рекомендую.
Анна благодарю вас за сотрудничество! Всем рекомндую. Желаю упехов!
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