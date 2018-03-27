mishok7

Михайло Буга mishok7

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интегратор retailcrm

    Нужно настроить интеграцию retailcrm и Мой склад, retailcrm лендинга на флексби и пуле, retailcrm и ИМ на ТИУ, интеграция со службами доставки, retailcrm и zadarma.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модуль для синхронизации Моего Склада и Ecwid

    С имеющимися API Моего Склада и Ecwid разработать модуль, позволяющий синхронизировать товары, комплекты и модификации, включая изображения товаров, а также выгружать заказы в Мой Склад. Нужно сделать модуль, похожий на модуль синхронизации Моего Склада с ...

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    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад