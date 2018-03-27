Нужно настроить интеграцию retailcrm и Мой склад, retailcrm лендинга на флексби и пуле, retailcrm и ИМ на ТИУ, интеграция со службами доставки, retailcrm и zadarma.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Нужно настроить интеграцию retailcrm и Мой склад, retailcrm лендинга на флексби и пуле, retailcrm и ИМ на ТИУ, интеграция со службами доставки, retailcrm и zadarma.
С имеющимися API Моего Склада и Ecwid разработать модуль, позволяющий синхронизировать товары, комплекты и модификации, включая изображения товаров, а также выгружать заказы в Мой Склад. Нужно сделать модуль, похожий на модуль синхронизации Моего Склада с ...