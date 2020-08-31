miss_braunfels

Графический дизайн: Оформление инфопродуктов: чек-листов, гайдов, презентаций| Сторисмейкер| ЧАТ-БОТЫ для бизнеса

ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОПРОДУКТОВ: чек-листы, гайдов, презентацийСоздание, обработка и корректировка презентационных материалов в формате программы Microsoft PowerPoint. - разработка дизайна и создание презентаций для выступления экспертов, создание рекламных презентаций компании (Microsoft PowerPoint); - структурирование информации и создание концепта инфопродукта, презентаций; - визуализация текстовых фрагментов, аналитических данных, динамики в виде схем и диаграмм; - разработка концепции презентаций, построение логики и структуры презентации для точной передачи идей; - редизайн текущих материалов; - создание шаблонов презентаций для типовых задач (для выступлений; информационные; имиджевые).

СТОРИС МЕЙКЕР: Генерация, визуализация и реализаций идей в сторис: - Создание динамики - Вовлечение аудиторию вопросами, тестами, фактами.

- Удержание аудитории в ваших сторисах; - Авторский контент; - Создание контент плана на день, неделю, месяц; - Монтаж и обработка фото/видео; - Нарезка фильмов - Готовые макеты с анимациейЧАТ БОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА: - Чат-бот агрегатор - Чат-бот информ-бюро - Чат-бот интернет-магазин - Чат-бот целевой - Чат-бот персональный -Чат-бот функциональный