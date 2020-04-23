Специалист экономической безопасности с опытом работы в международной компании. Начинающий фрилансер.

ОБО МНЕ

Меня зовут Диана Головнова. По образованию - экономист по направлению "экономическая безопасность". С 2017 года начала совмещать учебу с работой, а именно устроилась работать в консалтинговую международную компанию, где в мои обязанности входило проводить:

- систематизацию бизнес - процессов компаний -заказчиков;

- анализировать рынки и конкурентов на них;

- определять экономическое планирование;

- разрабатывать финансовые модели и стратегии развития компаний.

Приобрела опыт и знания в данной области и решила попробовать себя во фрилансе.

Как начинающий фрилансер, готова выполнять любые задания, для того чтобы собрать отзывы о себе и улучшить своё портфолио.

ЧЕМ Я МОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗНА

- копирайтинг;

- разработка бизнес плана, как целого, так и определенных сегментов (маркетинговые исследования, анализ рынка, анализ ниши, анализ конкурентов, составление финансовой модели, экономические расчеты и тд.);

- составление офферов и триггеров под определенные ЦА;

- настройка рекламы в соц.сетях.

ПОЧЕМУ ИМЕННО КО МНЕ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ

Безумно люблю все планировать, имею отличное чувство юмора. Инициативность и продуктивность - одни из главных моих преимуществ. В людях ценю искренность, порядочность, честность.

С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь!