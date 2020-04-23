ОБО МНЕ
Меня зовут Диана Головнова. По образованию - экономист по направлению "экономическая безопасность". С 2017 года начала совмещать учебу с работой, а именно устроилась работать в консалтинговую международную компанию, где в мои обязанности входило проводить:
- систематизацию бизнес - процессов компаний -заказчиков;
- анализировать рынки и конкурентов на них;
- определять экономическое планирование;
- разрабатывать финансовые модели и стратегии развития компаний.
Приобрела опыт и знания в данной области и решила попробовать себя во фрилансе.
Как начинающий фрилансер, готова выполнять любые задания, для того чтобы собрать отзывы о себе и улучшить своё портфолио.
ЧЕМ Я МОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗНА
- копирайтинг;
- разработка бизнес плана, как целого, так и определенных сегментов (маркетинговые исследования, анализ рынка, анализ ниши, анализ конкурентов, составление финансовой модели, экономические расчеты и тд.);
- составление офферов и триггеров под определенные ЦА;
- настройка рекламы в соц.сетях.
ПОЧЕМУ ИМЕННО КО МНЕ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ
Безумно люблю все планировать, имею отличное чувство юмора. Инициативность и продуктивность - одни из главных моих преимуществ. В людях ценю искренность, порядочность, честность.
С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь!