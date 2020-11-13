На основе существующего проекта и технического задания необходимо выполнить два варианта планировки помещений (данные в ТЗ). Проект и ТЗ в архиве. Архив по ссылке: yadi.sk/d/qZ5T43T5io3WjQ?... пароль архива 123. Скачивайте, изучайте.