misurin

Вадим misurin

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Support

  • Планировка помещения

    На основе существующего проекта и технического задания необходимо выполнить два варианта планировки помещений (данные в ТЗ). Проект и ТЗ в архиве. Архив по ссылке: yadi.sk/d/qZ5T43T5io3WjQ?... пароль архива 123. Скачивайте, изучайте.

    Архитектура зданий5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Расчет редуктора привода шаровой мельницы

    $850

    Необходимо выполнить расчет редуктора, расчет усилий в зацеплении, крутящих момент и т.п. Разработать 3D модель с деталировкой, т.е. полный комплект конструкторской документации. Исходные данные для расчета в архиве по ссылке: https://yadi.sk/d/y0QzbR8UjjwHUg?w=1 пароль архива 123. Скачивайте, ...

    Машиностроение4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Проверить расчет фермы

    Имеется проект цеха с металлическими фермами. Необходимо провести проверочный расчет. Проект по ссылке: https://yadi.sk/d/y0QzbR8UjjwHUg?w=1 пароль архива 123. Все нагружения в проекте указаны.

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подобрать варианты экстерьера открытой верандной площадки

    Из имеющегося строительного проекта выполнить 3D модель верандной площадки для визуальной оценки Заказчиком. Выполнить с привязкой к местности. Ссылка на проект: https://yadi.sk/d/y0QzbR8UjjwHUg?w=1 пароль архива 123.

    Интерьеры и Экстерьеры3 заявки
    Закрыт
    4 года назад