На основе существующего проекта и технического задания необходимо выполнить два варианта планировки помещений (данные в ТЗ). Проект и ТЗ в архиве. Архив по ссылке: yadi.sk/d/qZ5T43T5io3WjQ?... пароль архива 123. Скачивайте, изучайте.
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- Архитектура зданий5 заявокЗакрыт4 года назад
- $850
Необходимо выполнить расчет редуктора, расчет усилий в зацеплении, крутящих момент и т.п. Разработать 3D модель с деталировкой, т.е. полный комплект конструкторской документации. Исходные данные для расчета в архиве по ссылке: https://yadi.sk/d/y0QzbR8UjjwHUg?w=1 пароль архива 123. Скачивайте, ...Машиностроение4 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется проект цеха с металлическими фермами. Необходимо провести проверочный расчет. Проект по ссылке: https://yadi.sk/d/y0QzbR8UjjwHUg?w=1 пароль архива 123. Все нагружения в проекте указаны.Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт4 года назад
Из имеющегося строительного проекта выполнить 3D модель верандной площадки для визуальной оценки Заказчиком. Выполнить с привязкой к местности. Ссылка на проект: https://yadi.sk/d/y0QzbR8UjjwHUg?w=1 пароль архива 123.Интерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт4 года назад