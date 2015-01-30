mitrohin

Евгений mitrohin

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен текст для посадочной страницы

    Требуется написание продающего текста на сайт. Тематика — 3d визуализация, дизайн интерьера. Сегмент покупателей: архитекторы, дизайнеры интерьера, строительные компании, проектные организации Текст должен быть уникальным. План предоставлю.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад