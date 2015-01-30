Нужна толкова перепланировка. 2 варианта (3й по возможности). Результат - только чертеж. Визуализация не нужна.
Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
Закрыт
10 лет назад
Нужна толкова перепланировка. 2 варианта (3й по возможности). Результат - только чертеж. Визуализация не нужна.
Требуется написание продающего текста на сайт. Тематика — 3d визуализация, дизайн интерьера. Сегмент покупателей: архитекторы, дизайнеры интерьера, строительные компании, проектные организации Текст должен быть уникальным. План предоставлю.