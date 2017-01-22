mivladivostok

Специализируюсь на контекстной рекламе в Интернете. Сертификата Яндекс у меня нет, потому что они их не выдают.
Мои предложения
Создание личного кабинета в Яндекс Директ, 1 кампания-20 объявлений (в поиске и сетях Яндекс), минимальная плата по кампании от 300 руб. в день, передача объявлений заказчику.
Создание личного кабинета в Гугл Эдвордс, 1 кампания-20 объявлений, минимальная плата по кампании от 100 руб. в день, передача объявлений заказчику.
Баннер для сайта, графический баннер Яндекса
- - без анимации
- - с анимацией (мигание букв, переходы картинок)
Корректировка рекламы в Яндекс и Гугл (созданные другими рекламщиками), цена зависит от количества объявлений и ключевых слов.
Возможно размещение рекламы в Интернете на определенный бюджет по желанию заказчика на своем собственном аккаунте.
Отчеты по затратам предоставляются.