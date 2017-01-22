mivladivostok

Владимир mivladivostok

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Настройка контексной рекламы в Интернете.

Специализируюсь на контекстной рекламе в Интернете. Сертификата Яндекс у меня нет, потому что они их не выдают.

Мои предложения

Создание личного кабинета в Яндекс Директ, 1 кампания-20 объявлений (в поиске и сетях Яндекс), минимальная плата по кампании от 300 руб. в день, передача объявлений заказчику.

Создание личного кабинета в Гугл Эдвордс, 1 кампания-20 объявлений, минимальная плата по кампании от 100 руб. в день, передача объявлений заказчику.

 

Баннер для сайта, графический баннер Яндекса

  • - без анимации
  • - с анимацией (мигание букв, переходы картинок)
Видео реклама - видео реклама ( баннер для видеоэкранов, мониторов, стендов)

  Корректировка рекламы в Яндекс и Гугл (созданные другими рекламщиками), цена зависит от количества объявлений и  ключевых слов.

Возможно размещение рекламы в Интернете на определенный бюджет по желанию заказчика на своем собственном аккаунте.

Отчеты по затратам предоставляются.