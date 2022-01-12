mixzed99

Милан mixzed99

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать gateway через крипто

    Необходимо разработать крипто-gateway, позволяющий клиентам из Европы и США оплачивать услуги картами, при этом средства поступают на биткоин-кошелек. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оплата на сайте не проходит

    Необходимо разобраться с проблемой оплаты через сайт из Эмиратов. Клиенты не могут провести платежи, хотя шлюз Сбербанка подключен. Оплата из США проходит, а из Эмиратов возникают проблемы. Требуется анализ ситуации и поиск решения.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад