Необходимо разработать крипто-gateway, позволяющий клиентам из Европы и США оплачивать услуги картами, при этом средства поступают на биткоин-кошелек. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
3 года назад
Необходимо разработать крипто-gateway, позволяющий клиентам из Европы и США оплачивать услуги картами, при этом средства поступают на биткоин-кошелек. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
Необходимо разобраться с проблемой оплаты через сайт из Эмиратов. Клиенты не могут провести платежи, хотя шлюз Сбербанка подключен. Оплата из США проходит, а из Эмиратов возникают проблемы. Требуется анализ ситуации и поиск решения.