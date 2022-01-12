Необходимо разобраться с проблемой оплаты через сайт из Эмиратов. Клиенты не могут провести платежи, хотя шлюз Сбербанка подключен. Оплата из США проходит, а из Эмиратов возникают проблемы. Требуется анализ ситуации и поиск решения.