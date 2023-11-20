Я против войны в Украине!
Портфолио
- Концепция РК22 просмотра
- Каталог рецептов (на нескольких языках)26 просмотров
- Серия "Мандала"63 просмотра
- Разработка эмоционального персонажа61 просмотр
- Корпоративный журнал84 просмотра
- Концепция рекламной кампании128 просмотров
- Меню для сети street-food ресторанов71 просмотр
- Пособие (Региональная музейная академия)69 просмотров
- Упаковка88 просмотров
- Грамоты (корпоративное мероприятие)92 просмотра
- Журнал97 просмотров
- Корпоратив91 просмотр