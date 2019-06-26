Cпециалист по настройке рекламы в Google.

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Профессиональные навыки.

-Настройка и ведение рекламных кампаний в Google Adwords различных форматов: поисковые кампании, настройка кампаний в Контекстно-Медийной Сети Google, настройка Ремаркетинга, торговые кампании, настройка универсальных кампаний для мобильных приложений.- Подбор ключевых слов и минус-слов для проектов различных тематик.-Работа в Google Analytics: настройка конверсий, событий, отслеживание источника трафика, отслеживание многоканальных последовательностей (путь, который проходит человек до достижения конверсии) составление отчетов.- Использование UTM меток для отслеживания эффективности рекламныхкампаний.-Работа с Google Adwords Editor.