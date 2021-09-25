База данных юр.лиц, поставщиков, экспортёров и импортёров по России и стран СНГ

Мы занимаемся предоставлением баз данных юридических . По России и СНГ.

Можем собрать базу данных компаний, открывшихся за последний месяц в вашем городе!

Базы хранятся в Excel файлах и содержат информацию о названии организации, городе, адресе, сферах деятельности, телефонах, e-mail и сайтах. Так же делаем сбор базы данных ген. директоров по ОКВЭД с их контактными номерами телефонов.

Есть База данных вновь открывшихся ИП и ООО. Обновляем каждую неделю.

В базе следующие данные:

- наименование организации;

- ФИО ген директора;

- номер ген директора;

- род деятельности компании;

- дата регистрации компании;

- адрес компании;

База отлично подходит для рассылок и холодных звонков!

Цена и кол-во фирм в базе определяется после подбора!

Демо-версию Баз данных предоставляю!