Мы занимаемся предоставлением баз данных юридических . По России и СНГ.
Можем собрать базу данных компаний, открывшихся за последний месяц в вашем городе!
Базы хранятся в Excel файлах и содержат информацию о названии организации, городе, адресе, сферах деятельности, телефонах, e-mail и сайтах. Так же делаем сбор базы данных ген. директоров по ОКВЭД с их контактными номерами телефонов.
Есть База данных вновь открывшихся ИП и ООО. Обновляем каждую неделю.
В базе следующие данные:
- наименование организации;
- ФИО ген директора;
- номер ген директора;
- род деятельности компании;
- дата регистрации компании;
- адрес компании;
База отлично подходит для рассылок и холодных звонков!
Цена и кол-во фирм в базе определяется после подбора!
Демо-версию Баз данных предоставляю!