mkorobkova7

Доброго времени суток, уважаемый заказчик . Меня зовут Коробкова Мария . Фрилансом я занимаюсь не так давно, но к своей работе отношусь очень ответственно и с огромной любовью. Очень нравится работать с текстами, хорошо разбираюсь в написании статей, могу писать небольшие сказки для детей. Так же нравится заниматься монтажём видео-проектов, нахожу для себя в этом целый мир и буду рада помочь в создании ролика!