Требуется веб-программист для браузерной онлайн-игры на долгое время.
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
14 лет назад
Требуется веб-программист для браузерной онлайн-игры на долгое время.
Нужно установить и настроить сервер Counter-Strike 1.6 или Half-Life. Пример как на cs.cyfra.net
Срочно нужен PHP прогер для настройки и установки движка ролевой онлайн-игры. Движок известной игры. Без портфолио не беру.
Срочно нужен PHP-программист для редактирования и дальнейшего написания ролевой онлайн-игры. Знания: PHP и mysql.
Требуется веб-программист для разработки ролевой онлайн-игры типа БК, Арены.