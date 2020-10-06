Сергей, добрый вечер. У меня есть несколько психологических статей на английском, необходимо выполнить перевод. Мне необходимо, чтобы Вы посмотрели эти статьи (у некоторых есть какой-то перевод, нужно выполнить редактуру перевода, отправляю пример такой ...