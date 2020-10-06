mlksenya

Ксения mlksenya

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Презентация

    Требуется создание презентации объемом около 10 слайдов. Оформление должно быть профессиональным и отличаться от студенческих работ. Текст для презентации будет предоставлен. Главное — создать привлекательный и информативный дизайн.

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод псих статей

    Сергей, добрый вечер.  У меня есть несколько психологических статей на английском, необходимо выполнить перевод.  Мне необходимо, чтобы Вы посмотрели эти статьи (у некоторых есть какой-то перевод, нужно выполнить редактуру перевода, отправляю пример такой ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод психологических статей

    Мария, добрый вечер.  У меня есть несколько психологических статей на английском, необходимо выполнить перевод.  Мне необходимо, чтобы Вы посмотрели эти статьи (у некоторых есть какой-то перевод, нужно выполнить редактуру перевода, отправляю пример такой ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод книги

    Необходимо перевести книгу по Таро.  Выкладываю фото нескольких страниц. Общее кол-во страниц 180 Указывайте общую стоимость перевода.

    Переводы56 заявок
    Закрыт
    8 лет назад