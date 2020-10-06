Требуется создание презентации объемом около 10 слайдов. Оформление должно быть профессиональным и отличаться от студенческих работ. Текст для презентации будет предоставлен. Главное — создать привлекательный и информативный дизайн.
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- Презентации1 заявкаЗакрыт3 года назад
Сергей, добрый вечер. У меня есть несколько психологических статей на английском, необходимо выполнить перевод. Мне необходимо, чтобы Вы посмотрели эти статьи (у некоторых есть какой-то перевод, нужно выполнить редактуру перевода, отправляю пример такой ...Переводы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Мария, добрый вечер. У меня есть несколько психологических статей на английском, необходимо выполнить перевод. Мне необходимо, чтобы Вы посмотрели эти статьи (у некоторых есть какой-то перевод, нужно выполнить редактуру перевода, отправляю пример такой ...Переводы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо перевести книгу по Таро. Выкладываю фото нескольких страниц. Общее кол-во страниц 180 Указывайте общую стоимость перевода.Переводы56 заявокЗакрыт8 лет назад