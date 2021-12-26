mlyubomirskaya

Меня зовут Мария Любомирская! Я живу в Санкт-Петербурге! Около 10 лет работала в Фирме 1C: Франчайзи по сопровождению программных продуктов. В
команде с программистами и консультантами автоматизировали компании, учитывая
потребности клиента на каждом этапе развития их бизнеса.
В настоящее время занимаюсь версткой и разработкой сайтов. Работаю в данном направлении около года, за это время выполнила множество работ и практики.
Мои навыки: HTML, CSS, Javascript, SСSS, FIGMA, Adobe Photoshop. Постоянно обучаюсь и развиваюсь!
Буду рада сотрудничеству с Вами!Меня зовут Мария Любомирская! Я живу в Санкт-Петербурге! Около 10 лет работала в Фирме 1C: Франчайзи по сопровождению программных продуктов. В
команде с программистами и консультантами автоматизировали компании, учитывая
потребности клиента на каждом этапе развития их бизнеса.
В настоящее время занимаюсь версткой и разработкой сайтов. Работаю в данном направлении около года, за это время выполнила множество работ и практики.
Мои навыки: HTML, CSS, Javascript, SСSS, FIGMA, Adobe Photoshop. Постоянно обучаюсь и развиваюсь!
Буду рада сотрудничеству с Вами!