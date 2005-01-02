mmaarrlleemm

Дизайнер интерьера , ландшафтный дизайнер

Приветствую ! Я дизайнер интерьера и дизайнер ландшафтов , имею опыт работы от 1 года ! Составлю 3 д дизайн с хорошей графикой, имею опыт и в архитектуре! Получила высшее образование ! Так же имею опыт в фотошопе и редакторе видео и сайтов !

Предостатовляю свои услуги

з д дизайн и дизайн интерьера

Дизайн ландшафта

Помогу правильно скомбинировать комнаты и помочь с планировкой дома

По всем другим вопросам прошу писать либо в вотсап или телеграмм