mmaarrlleemm

Марлем Айрамова mmaarrlleemmmmaarrlleemm
19 летБолгария/Бургас
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Дизайнер интерьера , ландшафтный дизайнер
Приветствую ! Я дизайнер интерьера и дизайнер ландшафтов , имею опыт работы от 1 года ! Составлю 3 д дизайн с хорошей графикой, имею опыт и в архитектуре! Получила высшее образование ! Так же имею опыт в фотошопе и редакторе видео и сайтов !
Предостатовляю свои услуги
з д дизайн и дизайн интерьера
Дизайн ландшафта
Помогу правильно скомбинировать комнаты и помочь с планировкой дома
По всем другим вопросам прошу писать либо в вотсап или телеграмм