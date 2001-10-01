mnemocode

Дмитрий mnemocode

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

10.2001 - 09.2009

ЗАО "Артель старателей "Витим"

старший инженер-программист

Отзывы заказчиков
demum
Глеб 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Нужно перенести базы 1С7 в 1С8.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!