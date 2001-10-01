Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Дмитрий
mnemocode
mnemocode
51 год
Россия
/
Санкт-Петербург
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
10.2001 - 09.2009
ЗАО "Артель старателей "Витим"
старший инженер-программист
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Глеб
demum
39 лет
Россия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
$70
10 баллов
13 лет назад
Нужно перенести базы 1С7 в 1С8.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Информация
Свернуть сайдбар