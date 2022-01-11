Рисую на заказ!
Всем привет, я Рита, художница и дизайнерка!
Я умею рисовать в любой технике - акварель, акрил, масло, карандаши, пастель сухая, ну и же диджитал арт конечно!
Могу нарисовать нам все начиная с пейзажей/ портретов, заканчивая лого для вашей компании:^)
Не бойтесь задавать мне вопросы!
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Портфолио
- Диджитал арт21 просмотр
- Диджитал арт13 просмотров
- Пастель сухая19 просмотров
- Акрил11 просмотров
- Акрил12 просмотров
- Акварель, ручка20 просмотров
- Маркеры9 просмотров
- Пастель сухая15 просмотров
- Акварель8 просмотров
- Маркеры7 просмотров
- Акварель, ручка13 просмотров
- Маркеры9 просмотров