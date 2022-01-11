Рисую на заказ!

Всем привет, я Рита, художница и дизайнерка!

Я умею рисовать в любой технике - акварель, акрил, масло, карандаши, пастель сухая, ну и же диджитал арт конечно!

Могу нарисовать нам все начиная с пейзажей/ портретов, заканчивая лого для вашей компании:^)

Не бойтесь задавать мне вопросы!