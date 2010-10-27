Обработка фото, создание баннеров, логотипов, шаржей и коллажей
скайп mobbich62
Портфолио
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- Портрет в стиле флип флоп (девушка)258 просмотров
- Портрет в стиле флип флоп170 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Спасибо, Олег, за качественно выполненную работу. Все предоставленные варианты были сделаны очень оперативно и качественно, и работа велась до получения наилучшего результата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Чётко поставленное ТЗ, постоянное присутствие в сети, корректность и своевременная оплата.
$1
10 баллов
13 лет назад
Оперативно, качественно, без лишних проблем сделал коррекцию несколько фото рекомендую.
Ответный отзыв
все ок
$10
10 баллов
13 лет назад
Работал с этим человеком впервые, сразу же нашли общий язык. Задачу понял без дополнительных обьяснений, в результате проект был выполнен менее чем за два часа и качественно.
Ответный отзыв
Четко сформулировал задачу, по которой почти сразу все было выполненно. Приятен в общении. Оплата поступила сразу после передачи макетов. Готов сотрудничать в дальнейшем.
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#255
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#382
Анимация
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#480