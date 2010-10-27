mobbich

Олег mobbich

 
61 годУкраина/Запорожье
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработка фото, создание баннеров, логотипов, шаржей и коллажей

скайп mobbich62

[email protected]

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Отзывы заказчиков
VeronikaKazak
Вероника 
52 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Сделать плавный переход на текстуре
Спасибо, Олег, за качественно выполненную работу. Все предоставленные варианты были сделаны очень оперативно и качественно, и работа велась до получения наилучшего результата. Рекомендую к сотрудничеству.
Чётко поставленное ТЗ, постоянное присутствие в сети, корректность и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Herz777
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Требуется корректировка фотографий
Оперативно, качественно, без лишних проблем сделал коррекцию несколько фото рекомендую.
все ок
Ответный отзыв
Valerchik
Гость 
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Создать логотип
Работал с этим человеком впервые, сразу же нашли общий язык. Задачу понял без дополнительных обьяснений, в результате проект был выполнен менее чем за два часа и качественно.
Четко сформулировал задачу, по которой почти сразу все было выполненно. Приятен в общении. Оплата поступила сразу после передачи макетов. Готов сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#255
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#382
Анимация
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#480